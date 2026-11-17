به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت: رهبران اروپایی به دنبال یافتن جایگاهی برای خود در روند حل‌وفصل بحران اوکراین هستند، اما موضع آنها ماهیتی غیرمسالمت‌آمیز دارد. بعید است اروپا در شرایطی که برای وارد کردن شکست راهبردی به روسیه تلاش می‌کند، نقش تأثیرگذاری در روند حل و فصل بحران اوکراین داشته باشد.

وی افزود: هیچ برنامه‌ای برای بررسی موضوع تحریم‌های اروپا در نشست سه جانبه وجود ندارد. وضعیت مربوط به تحریم‌های روسیه نشان داده است که استفاده از اقتصاد به عنوان سلاح در روابط بین‌الملل بی فایده است.