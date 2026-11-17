همایش تجلیل از فعالان عرصه نماز در استان سمنان با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ اقامه نماز در دستگاه‌های اجرایی، مدارس و پایگاه‌های مقاومت بسیج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه سمنان در این همایش، نماز را رمز بندگی و راه ارتباط مستقیم انسان با خداوند خواند و گفت: نماز تنها مختص دین اسلام نیست، بلکه در آموزه‌های همه ادیان الهی و سیره پیامبران نیز بر اقامه آن تأکید شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی، پاکیزگی روح و تقرب به درگاه الهی را از آثار نماز برشمرد و افزود: نماز‌های روزانه فرصتی برای تطهیر روح و دوری از آلودگی‌های معنوی و زمینه‌ساز نزدیکی انسان به خداوند است.

محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان نیز در این همایش با تأکید بر نقش مدیران در ترویج فرهنگ نماز گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید خود پیشگام اقامه نماز باشند و با رفتار و برنامه‌ریزی مناسب، کارکنان را نیز به این فریضه الهی دعوت کنند.

وی افزود: هیچ جلسه و برنامه اداری نباید با وقت نماز تداخل داشته باشد و در زمان اقامه نماز، فعالیت‌ها و جلسات باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که مانعی برای برپایی نماز نباشد.

استاندار سمنان همچنین بر ضرورت انس با قرآن کریم و اقامه نماز از روی عشق و معرفت به خداوند تأکید کرد.

حجت‌الاسلام محمد رضا شمس‌الدین، مشاور استاندار و رئیس ستاد اقامه نماز استان سمنان نیز از ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ نماز خبر داد و گفت: عملکرد دستگاه‌ها بر اساس شاخص‌ها و معیار‌های مشخص و پس از ثبت مستندات فعالیت‌ها در سامانه سجاده ارزیابی شده است.

وی افزود: در این ارزیابی، ۱۱ دستگاه اجرایی موفق به کسب بالاترین امتیاز شدند که در این همایش از آنها تجلیل شد.

رئیس ستاد اقامه نماز استان همچنین به اجرای طرح حضور ائمه جماعت ادارات در مدارس اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح، امامان جماعت دستگاه‌های اجرایی یک یا دو روز در هفته در مدارس نزدیک محل خدمت خود حضور می‌یابند و نماز جماعت را اقامه می‌کنند.

در ادامه این همایش، سردار منصور شوقانی فرمانده سپاه استان هم با تأکید بر نقش نماز در تقویت باور‌های دینی و وحدت جامعه گفت: ۱۷۰ اثر در ۱۸ رشته با موضوع نماز از سوی نیرو‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج و سپاه استان به دبیرخانه همایش ارسال شده بود.

وی رویکرد مسجد‌محوری در پایگاه‌های مقاومت بسیج را از برنامه‌های مهم برای ترویج فرهنگ نماز دانست و بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های فرهنگی در این زمینه تأکید کرد.

در پایان این همایش، از فعالان و خادمان عرصه اقامه نماز در دستگاه‌های اجرایی استان سمنان به پاس تلاش در ترویج و توسعه فرهنگ نماز تجلیل شد.