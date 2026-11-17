به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیکر پدر معظم شهید مدافع حرم، عباس آبیاری، بر دستان مردم قدرشناس و شهیدپرور شهرستان شهریار تشییع شد و در جوار فرزند شهیدش در گلزار شهدای عباس‌آباد آرام گرفت.

در این مراسم، مردم ولایی شهریار با حضور پرشور خود، بار دیگر ارادت خویش را به خانواده‌های معظم شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت به نمایش گذاشتند.

گفتنی است شهید عباس آبیاری از شهدای مدافع حرم است که در سال ۱۳۹۴ در منطقه خان‌طومان سوریه به شهادت رسید.