نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی از وزیر آموزش و پرورش درخواست کرد احیای تنها اردوگاه دانش‌آموزی این حوزه انتخابیه به منظور رفاه حال دانش آموزان چهار شهرستان را پیگیری کند.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محسن موسوی‌زاده ضمن اشاره به دیدار با وزیر آموزش و پرورش و مطرح نمودن برخی مشکلات حوزه آموزشی استان بیان داشت: اردوگاه‌های دانش‌آموزی «دهکده» به عنوان تنها اردوگاه این حوزه انتخابیه جایگاه بسیار مهمی برای فعالیت های فرهنگی و ورزشی دانش آموزان چهار شهرستان خوزستان را دارد.

وی افزود: این مجموعه‌ در شهرستان حمیدیه تنها اردوگاه برای دانش اموزان اهواز، باوی، کارون و حمیدیه است که ظرفیت مهمی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و آموزشی دانش‌آموزان به شمار می‌رود.

موسوی زاده ادامه داد: در دیدار با وزیر آموزش و پرورش، مجموعه‌ای از مطالبات و مشکلات حوزه تعلیم و تربیت خوزستان پیگیری و مطرح شد که مهمترین این مباحث موضوع کمبود فضای آموزشی، تکمیل چارت نیروی انسانی و تامین تجهیزات مورد نیاز مدارس شهرستان کارون بوده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود فضاهای آموزشی در شهرستان کارون بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های مدرسه‌ای و تامین امکانات متناسب با نیاز دانش‌آموزان تاکید و کمبود ظرفیت چارت سازمانی و نیروی انسانی و همچنین تامین و توزیع تجهیزات آموزشی مورد نیاز مدارس را از مهمترین مشکلات و دغدغه های مجموعه آموزشی استان اعلام کرد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: وزیر آموزش و پرورش قول مساعد احیای اردوگاه دانش‌آموزی دهکده و بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان، تقویت امکانات مدارس و ایجاد فرصت‌های آموزشی و تربیتی عادلانه‌تر در شهرستان کارون را دادند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با تاکید بر نقش راهبردی فضاهای اردوگاهی در نظام تعلیم و تربیت گفت: در راستای ارتقای شاخص‌های رفاهی فرهنگیان و دانش‌آموزان خوزستانی، راه‌اندازی، احیا و تجهیز اردوگاه‌های دانش‌آموزی در شهرستان‌های اندیمشک، گتوند و حمیدیه به‌عنوان یکی از برنامه‌های اولویت‌دار استان در دستور کار قرار گرفته است.