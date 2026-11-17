به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نشست خبری هشتمین همایش ملی موزه ملی علوم و فناوری ایران با حضور امیر قاسمی رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران و مصطفی ده‌پهلوان رئیس موزه ملی علوم و فناوری ایران برگزار و در آن ضمن تشریح اهداف و محور‌های این رویداد، بر نقش موزه‌ها در توسعه گردشگری شهری و ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای معرفی میراث فرهنگی و تاریخی تأکید شد.

امیر قاسمی در این نشست با اشاره به جایگاه موزه‌ها در توسعه گردشگری اظهار کرد: موزه‌ها بستر اصلی گردشگری هستند و ظرفیت ارزشمندی برای پیوند آموزش، فرهنگ و گردشگری در اختیار دارند.

وی افزود: موزه‌ها این فرصت را فراهم می‌کنند تا نسل جوان، دستاورد‌های علمی، فرهنگی و تاریخی کشور را به‌صورت ملموس تجربه کند و با بخش‌هایی از میراث ملی که پیش‌تر تنها درباره آنها مطالعه کرده است، از نزدیک آشنا شود.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با اشاره به ظرفیت گسترده موزه‌های پایتخت تصریح کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ثبت و ساماندهی آثار موزه‌ای در سامانه جام و تسهیل دسترسی شهروندان به اطلاعات این مجموعه‌ها، می‌تواند در افزایش جذابیت موزه‌ها و جذب مخاطبان بیشتر نقش مؤثری داشته باشد.

قاسمی با تأکید بر پیوند ناگسستنی موزه و گردشگری خاطرنشان کرد: آینده گردشگری بدون موزه معنا ندارد و موزه‌ها از مهم‌ترین بستر‌های توسعه این حوزه به شمار می‌روند؛ از این رو، نتایج و دستاورد‌های همایش باید زمینه‌ساز تدوین برنامه‌های اجرایی و تقویت همکاری میان دستگاه‌های مرتبط باشد.

هشتمین همایش ملی موزه ملی علوم و فناوری ایران با هدف گسترش ادبیات علمی، تبادل تجربیات و تقویت تعامل میان متخصصان و فعالان حوزه موزه‌داری، روز‌های ۲۷ و ۲۸ آبان‌ماه برگزار می‌شود. در این دوره، حدود ۴۵ مقاله علمی و بیش از ۲۰ تجربه اجرایی ارائه خواهد شد و دو متخصص خارجی نیز به‌صورت مجازی در همایش حضور خواهند داشت.