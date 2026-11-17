به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ آیت‌الله صفایی بوشهری در آیین تجلیل از کتاب‌آوران و خادمان عرصه کتاب و کتاب‌خوانی استان بوشهر گفت: کتاب، حاصل سال‌ها مطالعه، پژوهش، ارجاع، بازنگری و تلاش نویسنده است و گاه یک جلد کتاب، ثمره چند دهه تحقیق و بررسی است.

وی با اشاره به نقش کتاب در ماندگاری دانش و تجربه‌های بشری افزود: آنچه از تمدن‌های گذشته به دست ما رسیده، در بسیاری موارد به‌واسطه ثبت و کتابت بوده است؛ از همین رو، کتاب افزون بر محتوای خود، نشان‌دهنده توان علمی نویسنده، ظرفیت‌های فرهنگی جامعه و سطح فهم مخاطبان آن است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با بیان اینکه شخصیت و جایگاه اجتماعی افراد نیز تا اندازه زیادی بر پایه آموخته‌های آنان از کتاب شکل می‌گیرد، گفت: همه ما به نوعی وامدار کتاب، نویسندگان و کسانی هستیم که فرهنگ کتاب‌خوانی را گسترش داده‌اند.

آیت‌الله صفایی بوشهری بر ضرورت توجه هم‌زمان به زیرساخت‌های کتابخانه‌ای و ترویج فرهنگ مطالعه تأکید کرد و افزود: کودکان از همان سال‌های نخست زندگی به کتاب، کاغذ، نقاشی و نوشتن علاقه نشان می‌دهند و باید این ظرفیت را با برنامه‌ریزی درست تقویت کرد.

وی پیشنهاد کرد خانواده‌ها نشست‌های منظم کتاب‌خوانی برای نوجوانان و جوانان برگزار کنند تا اعضای خانواده پس از مطالعه یک کتاب، درباره آن گفت‌و‌گو و تبادل نظر کنند. به گفته او، چنین برنامه‌هایی به رشد دانش، فرهنگ و شخصیت اعضای خانواده کمک می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر همچنین از تلاش کتابداران و فعالان حوزه کتاب استان برای توسعه زیرساخت‌ها، زیباسازی کتابخانه‌ها و راه‌اندازی کتابخانه‌های سیار و طرح‌های جهادی قدردانی کرد و این اقدامات را در گسترش دسترسی مردم به کتاب ارزشمند دانست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر هم با اشاره به جایگاه بی‌بدیل کتاب و کتابخانه در جامعه اظهار داشت: کتابخانه‌های عمومی می‌توانند به عنوان «مکان سوم» در کنار خانه به عنوان مکان اول و محل کار به عنوان مکان دوم نقش کلیدی در تعاملات اجتماعی، گفتگوی بین‌نسلی و پیشگیری از آسیب‌های فرهنگی ایفا کنند.

احسان جهانیان با بیان اینکه جامعه اسلامی و تمدن ایرانی از دیرباز دارای مکان‌های سوم مدنی همچون مساجد و هیئت‌های مذهبی بوده است، افزود: امروز کتابخانه‌ها و کتابداران با ایجاد فضایی صمیمی، ارزان، در دسترس و بی‌تشریفات، بستری مناسب برای حضور همه اقشار از نوجوانان و جوانان تا کهنسالان فراهم می‌کنند و توسعه این ظرفیت، مانع از حضور نسل جوان در مکان‌های آسیب‌زا خواهد شد.

وی همچنین با ابلاغ سلام ویژه استاندار بوشهر به کتابداران و تبریک هفته کتاب، در پاسخ به درخواست مطرح‌شده برای تجلیل از فعالان حوزه «کوله کتاب»، سفر زیارتی مشهد مقدس برای ۱۰ تا ۱۲ نفر از این برگزیدگان را شخصاً از سوی استاندار تقبل و وعده کرد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر در حاشیه این مراسم با گرامیداشت سی و چهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم»، اظهار داشت: در طول هفته کتاب برنامه‌های متنوعی برگزار شد و امروز شاهد آیین اختتامیه این رویداد و تجلیل از ۲۵ نفر از برگزیدگان عرصه کتاب و کتابخوانی استان هستیم.

حیدر راهب با اشاره به جزئیات تجلیل از برگزیدگان افزود: در این آیین، ۶ کتابدار و فرد برگزیده، ۱۱ عضو کتاب‌خوان فعال (که در طول سال بیشترین مطالعه و فعالیت مؤثر را در کتابخانه‌های عمومی داشته‌اند)، ۵ نفر از حامیان و خیرین کتابخانه‌های عمومی و همچنین خانواده شهید کتابخوان، «شهید مهدی بازاد» که در جنگ اخیر به فیض شهادت نائل آمدند، تجلیل شدند.

وی درباره شاخص‌های ارزیابی کتابداران نمونه بیان کرد: فعالیت مستمر یک‌ساله، حضور فعال در میادین و روستا‌های فاقد کتابخانه، اجرای برنامه‌های فرهنگی و ترویجی، افزایش امانت کتاب و جذب و دعوت عموم مردم به کتابخانه‌های عمومی از مهم‌ترین معیار‌های انتخاب برگزیدگان بوده است.