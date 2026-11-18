به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این جلسه موضوعاتی از جمله تأمین سوخت، تسهیلات بانکی، مسائل زیست محیطی، گمرکی، زیرساختی و مدیریت مصرف انرژی به ویژه برق و گاز بررسی شد.

حمید دهرویه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان، از پیگیری تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال و رونق تولید خبر داد و گفت: اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان در جذب تسهیلات در جایگاه دوم کشور قرار گرفته و متقاضیان و مشمولان باقی‌مانده تا پنجم آذرماه برای جذب تسهیلات فرصت دارند.