نمایندگان وزارت علوم ایران و اندونزی در نشستی دو جانبه، درباره ظرفیت‌ها و زمینه‌های مشترک همکاری میان دو کشور، راهکار‌های توسعه تعاملات میان نهاد‌های علمی و دانشگاهی تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در حاشیه کارگاه بین‌المللی رتبه‌بندی دانشگاه‌های گروه بریکس (BRICS) که در دانشگاه رودن (RUDN) روسیه برگزار شد ، نشستی دوجانبه با حضور دکتر محمد نجیب، مدیر امور بین‌الملل و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم اندونزی و دکتر عبدالحمید علیزاده، معاون ارتباطات بین‌المللی و سازمان‌های تخصصی مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی و دکتر منصور حقیقت، رئیس مؤسسه استنادی پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) برگزار و زمینه‌های گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی بررسی شد.

دو طرفین در این نشست ، درباره ظرفیت‌ها و زمینه‌های مشترک همکاری میان دو کشور تبادل نظر کردند و راهکار‌های توسعه تعاملات میان نهاد‌های علمی و دانشگاهی را بررسی کردند .

توسعه تعاملات دانشگاهی، تبادل استاد و دانشجو و گسترش همکاری‌های علمی و بین‌المللی از جمله موضوعات مطرح‌شده در این دیدار بود. همچنین امکان توسعه برنامه‌های تبادل استاد و دانشجو و فراهم‌کردن فرصت‌های بیشتر برای تعامل میان دانشگاه‌ها و مراکز علمی دو کشور بررسی شد.

نمایندگان وزارت علوم ایران و اندونزی با تأکید بر اهمیت استمرار ارتباطات و فراهم‌سازی بستر‌های لازم برای شناسایی زمینه‌های مشترک همکاری، از توسعه تعاملات علمی و دانشگاهی استقبال کردند.

بر همین اساس، توافق شد در ماه آینده میلادی نشستی مجازی (وبینار) با حضور نمایندگان ایران و اندونزی برگزار شود تا زمینه‌های همکاری مشترک به‌صورت تخصصی‌تر بررسی و ظرفیت‌های موجود برای طراحی و اجرای برنامه‌های مشترک شناسایی شود.