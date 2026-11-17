به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: ماموران انتظامی مستقر در یکی از ایستگاه‌های بازرسی شاهرود، در بازرسی از یک دستگاه کامیون ، انواع البسه که مدارک قانونی و مجوز‌های لازم را نداشتند ، کشف کردند.

سردار سید موسی حسینی با بیان اینکه ارزش محموله کشف شده بنا بر نظر کارشناسان ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه خودرو توقیف و راننده متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد