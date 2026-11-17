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برنامه مسابقات تیم هندبال نوجوانان فولاد مبارکه سپاهان در نخستین مرحله لیگ آیندگان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نخستین مرحله از چهارمین دوره لیگ آیندگان هندبال پسران در گروه A از ۲۵ تا ۲۹ آبان به میزبانی کرمان پیگیری میشود.
بر این اساس تیم هندبال نوجوانان فولاد مبارکه سپاهان با هدایت مهرداد داوری در نخستین دیدار دوشنبه ۲۵ آبان به مصاف مس رفته و امروز در مقابل سیب و سوران سیستان و بلوچستان صفآرایی کرده است.
سپاهانیها همچنین چهارشنبه از ساعت ۱۵:۳۰ به مصاف میدکو فرآور زرند کرمان میروند.
پنجشنبه و در همین ساعت دیدار سپاهان و امید کرمان برگزار میشود و در نهایت زردپوشان دیار زایندهرود جمعه ۲۹ آبان از ساعت ۸ صبح آخرین دیدار این مرحله را در برابر ستاره سازان خلیج فارس هرمزگان برگزار خواهند کرد.