به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نخستین مرحله از چهارمین دوره لیگ آیندگان هندبال پسران در گروه A از ۲۵ تا ۲۹ آبان به میزبانی کرمان پیگیری می‌شود.

بر این اساس تیم هندبال نوجوانان فولاد مبارکه سپاهان با هدایت مهرداد داوری در نخستین دیدار دوشنبه ۲۵ آبان به مصاف مس رفته و امروز در مقابل سیب و سوران سیستان و بلوچستان صف‌آرایی کرده است.

سپاهانی‌ها همچنین چهارشنبه از ساعت ۱۵:۳۰ به مصاف میدکو فرآور زرند کرمان می‌روند.

پنجشنبه و در همین ساعت دیدار سپاهان و امید کرمان برگزار می‌شود و در نهایت زردپوشان دیار زاینده‌رود جمعه ۲۹ آبان از ساعت ۸ صبح آخرین دیدار این مرحله را در برابر ستاره سازان خلیج فارس هرمزگان برگزار خواهند کرد.