سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی ارتحال آیت الله العظمی وحید خراسانی را تسلیت گفت و برای آن مرجع فقید، علو درجات و محشور شدن با سیدالشهدا (ع) را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیام عباسعلی کدخدایی آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ»

ارتحال ملکوتی فقیه اهل‌بیت (ع)، مفسر قرآن کریم و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (رضوان‌الله تعالی علیه) موجب اندوه عمیق و تألم خاطر گردید. آن فقید سعید، عمری پربار را در سایه‌سار عنایات ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) صرف ترویج معارف اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، تحکیم مبانی فقه جعفری و تربیت شاگردان برجسته نمود.

این ضایعه جبران‌ناپذیر را محضر ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب (دامت برکاته)، مراجع عظام تقلید و حوزه‌های علمیه، حضرت‌عالی و بیت مکرم، شاگردان و عموم شیعیان جهان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرجع فقید، علو درجات و محشور شدن با سیدالشهدا (ع)، و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

عباسعلی کدخدایی