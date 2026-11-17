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فرمانداری فریدن با کسب ۹۹۵.۱۲ امتیاز، رتبه نخست ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ را در بین ۲۸ فرمانداری استان اصفهان کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بر اساس نتایج ارزیابی وزارت کشور، فرمانداری فریدن با تحقق ۹۹.۴۴ درصدی اهداف، در حوزههای توسعه اقتصادی و اشتغال، عمران و توسعه شهری و روستایی، امور اجتماعی و فرهنگی، زنان و خانواده و مدیریت بحران، امتیاز کامل ۱۰۰ از ۱۰۰ را به دست آورد.
این فرمانداری همچنین در حوزه سیاسی، امنیتی و انتخابات ۲۹۷.۵ امتیاز از ۳۰۰ امتیاز کسب کرد و در مجموع رتبه نخست استان را به خود اختصاص داد.