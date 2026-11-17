به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بر اساس نتایج ارزیابی وزارت کشور، فرمانداری فریدن با تحقق ۹۹.۴۴ درصدی اهداف، در حوزه‌های توسعه اقتصادی و اشتغال، عمران و توسعه شهری و روستایی، امور اجتماعی و فرهنگی، زنان و خانواده و مدیریت بحران، امتیاز کامل ۱۰۰ از ۱۰۰ را به دست آورد.

این فرمانداری همچنین در حوزه سیاسی، امنیتی و انتخابات ۲۹۷.۵ امتیاز از ۳۰۰ امتیاز کسب کرد و در مجموع رتبه نخست استان را به خود اختصاص داد.