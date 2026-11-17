رئیس دانشگاه فرهنگیان استان تهران از اعزام به‌موقع ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دانشجومعلم فارغ‌التحصیل‌شده به مدارس استان تهران از اول مهر خبر داد.

اعزام ۳۰۰۰ نومعلم به مدارس پایتخت از اول مهر

اعزام ۳۰۰۰ نومعلم به مدارس پایتخت از اول مهر



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی محمدی با اشاره به برنامه‌ریزی مشترک دانشگاه فرهنگیان و وزارت آموزش‌وپرورش برای تأمین نیروی انسانی مدارس گفت: با اهتمام وزیر آموزش‌وپرورش، کمیته‌ای در سطح ستاد و صف با مشارکت دانشگاه فرهنگیان و وزارت آموزش‌وپرورش تشکیل شد؛ از مدت‌ها قبل جلساتی با هدف جلوگیری از خالی ماندن کلاس‌های درس از معلم در اول مهر برگزار کردیم.

وی افزود: دانشگاه فرهنگیان در قالب طرح «فرصت مهر» تلاش کرد روند خروج به‌موقع دانشجویان از دانشگاه و حضور فارغ‌التحصیلان در کلاس‌های درس را تسریع و تسهیل کند که این برنامه با همکاری آموزش‌وپرورش به اجرا درآمد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان تهران با بیان اینکه در نتیجه این هماهنگی، بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دانشجومعلم که اکنون به‌عنوان نومعلم فعالیت می‌کنند، از ابتدای مهر وارد کلاس‌های درس شدند، ادامه داد: امسال نخستین سالی بود که فرایند فارغ‌التحصیلی دانشجویان و استقرار آنان در مدارس، در سایه تعامل میان دانشگاه فرهنگیان و آموزش‌وپرورش، به‌موقع انجام شد.

محمدی با اشاره به حوزه مأموریت دانشگاه فرهنگیان استان تهران گفت: رسالت این دانشگاه تأمین و تربیت معلم برای دو حوزه شامل مناطق ۲۰گانه آموزش‌وپرورش شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران است و برنامه‌ریزی برای اعزام نومعلمان نیز هر دو بخش را دربر گرفته است.

وی تأکید کرد: این فرایند هم در مناطق آموزش‌وپرورش شهر تهران و هم در شهرستان‌های استان دنبال و اجرا شده است.