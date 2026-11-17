در هفته گرامیداشت یاد قربانیان حوادث جاده‌ای، نیروهای امدادی و حفاظتی فیروزکوه با اجرای مانور تخصصی آمادگی، بر اهمیت ارتقای فرهنگ ترافیکی و حفظ جان شهروندان در مسیرهای پرخطر تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رییس راهداری و حمل و نقل جاده ای فیروزکوه گفت : در این مانور، نیروهای جمعیت هلال احمر، اورژانس، پلیس راه و راهور با هدف آمادگی در مواجهه با حوادث و ترویج ایمنی ترافیکی حضور داشتند.

هادی اسدی افزود : در راستای فرهنگسازی و کاهش حوادث مربوط به تصادفات موتور سیکلت از ابتدای سال ۱۰۰۰ عدد کلاه ایمنی در بین راکبان شهرستان توزیع شده است.

۲۳ تا ۲۹ آبان ماه با عنوان هفته گرامی داشته یاد قربانیان حوادث جاده‌ای در کشور نامگذاری شده است.