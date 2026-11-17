ده نفر از پیرغلامان و خادمان فرهنگ عاشورایی چهارمحال و بختیاری، راهی شهر ارومیه برای حضور در بیست و سومین اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در آستانه برگزاری بیست‌وسومین اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان حسینی، ده نفر از پیرغلامان، خادمان و فعالان فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری با حضور سرپرست صدا و سیمای شبکه جهان بین و جمعی از معاونان بدرقه شدند.

این اجلاسیه از ۲۶ تا ۲۹ آبان‌ماه در شهر ارومیه با شعار «آذربایجان غربی، سرزمین ولایت، وحدت و مقاومت»، میزبان جمعی از پیرغلامان، شاعران، فعالان فرهنگی و مسئولان کشوری، استانی و لشکری است و علاوه بر میهمانان داخلی، هیئتی از ۱۸ کشور نیز در این همایش شرکت می‌کنند تا در بخش «اجلاسیه بین‌الملل» به گفت‌و‌گو، ارائه مقاله و تبادل تجربیات در حوزه ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع) بپردازند.

از جمله برنامه‌های اصلی می‌توان به برگزاری شب شعر و نشست شاعران، کارگاه‌های هیئت‌پژوهی و نشست‌های تبیینی برای بانوان، همچنین مراسم ویژه‌ای نظیر روضه‌خوانی خانگی در منزل خانواده‌های مداحان، خانواده‌های شهدا (به‌ویژه شهدای جنگ ۱۲روزه) و پیرغلامان برجسته اشاره نمود.

حضور نمایندگان چهارمحال و بختیاری در این رویداد، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، آیینی و مذهبی استان و پاسداشت تلاش‌های خادمان فرهنگ حسینی به شمار می‌رود.