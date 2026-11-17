به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ با اعلام فهرست اردوی منتخب تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان (گروه دوم)، ۱۴ بازیکن و ۴ نفر از اعضای کادر فنی از استان اصفهان به این اردو دعوت شدند.

علی رضایی، رضا شکرابی، عباس اسماعیلی، علی رحیمی، پارسا کریمی، رادمهر رحمتی، سهیل نظرپور، محمد رضایی، کیان ایمانیان، طا‌ها مهرجو، طا‌ها کثیری، علی دری، مهزیار توکلی و امیرحسین مهدور از بازیکنان اصفهانی دعوت شده به این اردو هستند.

همچنین سیدحسن افتخاری به عنوان (مدیر فنی)، حسین رحمتی به عنوان (مربی) و مهرداد جعفری به عنوان (مربی معین) از اصفهانی‌های حاضر در کادر فنی تیم ملی هندبال ساحلی هستند.

اردوی تیم ملی هندبال ساحلی از ۲۶ تا ۲۹ آبان به میزبانی ورزشگاه نصر اصفهان برگزار می‌شود.