



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فراخوان نخستین دوره جایزه ادبی داستان کوتاه و شعر «یادِ لامِرد» منتشر شد .

در ادامه تلاش‌های فرهنگی و هنری برای بازتاب ابعاد جنایت لامرد و زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و جانبازان مظلوم این جنایت، گروه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی در نقاط مختلف کشور با برگزاری رویداد‌های فرهنگی، ادبی و هنری، به میدان آمده‌اند تا از ظرفیت هنر و ادبیات برای روایت این واقعه و رساندن صدای مظلومیت مردم لامرد بهره بگیرند.

در همین راستا، «خانه راوی» نخستین دوره جایزه ادبی داستان کوتاه و شعر در کشور را با عنوان «یادِ لامِرد» برگزار می‌کند. اهالی فرهیخته قلم می‌توانند آثار خود را تا ۹ اسفندماه ۱۴۰۵ به دبیرخانه این همایش از طریق شناسه @Admin_khaneravii در پیام‌رسان بله ارسال کنند.

همچنین اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس نیز نخستین جشنواره استانی داستان کوتاه «لامرد؛ روایت جاودانگی» را همزمان با سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. مهلت ارسال آثار به این جشنواره از ۲۳ آبان تا ۳۰ آذرماه اعلام شده و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق شماره تماس ۰۹۰۱۰۸۴۴۲۸۹ با دبیرخانه در ارتباط باشند.