مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از کاهش حدود ۱۰ درصدی مصرف سوخت در استان‌های مشمول طرح مدیریت مصرف خبر داد و گفت: مصرف سی‌ان‌جی نیز پس از اجرای سیاست‌های جدید، ۱۶ تا ۱۷ درصد افزایش یافته است.

محمدصادق عظیمی‌فر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به نتایج اقدامات انجام‌شده برای مدیریت مصرف سوخت اظهار کرد: در بخش نفت‌گاز غیرنیروگاهی، روند رشد مصرف که در ابتدای دولت حدود چهار درصد مثبت بود، در سال ۱۴۰۴ به منفی چهار درصد رسید؛ به این ترتیب، مصرف این فرآورده نسبت به خط پایه حدود هشت درصد کمتر شده است.

وی افزود: در بخش بنزین نیز برای نخستین بار در آبان امسال، رشد مصرف به منفی سه درصد رسید و مصرف بنزین نسبت به خط پایه حدود ۹ درصد کاهش یافت.

عظیمی‌فر با اشاره به تغییر روند مصرف سی‌ان‌جی در کشور گفت: مصرف این سوخت از سال ۱۴۰۰ به‌طور متوسط سالانه یک تا دو میلیون مترمکعب کاهش می‌یافت، اما با اجرای سیاست‌های جدید، مصرف سی‌ان‌جی حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: مصرف روزانه سی‌ان‌جی که پیش از اجرای این طرح‌ها حدود ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب بود، اکنون به بیش از ۱۸ میلیون مترمکعب رسیده و بیش از سه‌ونیم میلیون مترمکعب افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به وجود بیش از چهار میلیون خودروی دوگانه‌سوز در کشور، استفاده بیشتر از سی‌ان‌جی را یکی از راهکار‌های کاهش مصرف بنزین دانست و از برنامه توسعه زیرساخت‌های این سوخت و تبدیل رایگان خودرو‌ها به دوگانه‌سوز خبر داد.

وی درباره سهمیه‌های سوخت نیز گفت: سهمیه‌ای که پیش از این در کارت‌های آزاد جایگاه وجود داشت، به کارت سوخت شخصی افراد منتقل شده تا دسترسی به سوخت عادلانه‌تر شود و امکان سوءاستفاده از کارت‌های آزاد جایگاه کاهش یابد.

عظیمی‌فر افزود: برای گروه‌هایی که به دلایل شغلی یا شرایط کاری به سوخت بیشتری نیاز دارند، با همکاری اصناف و دستگاه‌های متولی، سهمیه‌های جبرانی بر اساس عملکرد و میزان نیاز در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به ناوگان حمل‌ونقل اینترنتی گفت: برای این ناوگان، سه سطح سهمیه اضافی ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ لیتری، علاوه بر سهمیه ۱۶۰ لیتری، اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: پس از دریافت بازخورد از دو سکوی اصلی فعال در این حوزه، گروه دیگری نیز به مشمولان اضافه شده و مجوز‌های لازم برای اعمال این تغییر دریافت شده است.

عظیمی‌فر همچنین از برنامه ساماندهی سهمیه سوخت صیادان خبر داد و گفت: برای تعیین سازوکار تخصیص سوخت به قایق‌های فاقد هویت یا مجوز، با استانداران و معاونان استانداران استان‌های ساحلی جلسه برگزار شده است.

وی افزود: در برخی مشاغل خاص، از جمله معلمان، نیز به استانداری‌ها اختیار داده شده است تا بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های متولی، سهمیه جبرانی اختصاص دهند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اجرای طرح مدیریت مصرف در استان‌های مختلف گفت: این طرح در ۱۰ تا ۱۱ استان اجرا شده و تاکنون حدود ۱۰ درصد کاهش مصرف در این استان‌ها به ثبت رسیده است.

وی افزود: اجرای طرح از مرداد امسال در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان آغاز شد و سپس به سایر استان‌ها گسترش یافت. بازخورد‌های دریافت‌شده نیز برای اصلاح و بهبود روند اجرای طرح مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عظیمی‌فر با بیان اینکه کاهش اتلاف سوخت و جلوگیری از قاچاق می‌تواند نیاز کشور به واردات بنزین را به حداقل برساند، گفت: کاهش هزینه‌های ارزی واردات سوخت این امکان را فراهم می‌کند که منابع کشور به جای واردات فرآورده، برای تأمین دارو و کالا‌های اساسی و دیگر اولویت‌های مورد نیاز مردم اختصاص یابد.