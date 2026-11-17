در حافظه تاریخی شهرستان خمین، روز ۲۶ آبان سال ۱۳۷۹ و خاطره سفر تاریخی رهبر شهید انقلاب به یادگار مانده است.

بازخوانی سفر به «شهر حزب‌الله و انقلاب»؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ۲۶ آبان ۱۳۷۹، شهر خمین میزبان رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بود؛ سفری تاریخی که با حضور در بیت قدیمی امام خمینی (ره)، ادای احترام به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و دیدار با مردم انقلابی این دیار در حافظه تاریخی شهرستان به یادگار مانده است.

در جریان این سفر، رهبر شهید انقلاب ابتدا در بیت تاریخی امام خمینی (ره) حضور یافتند و پس از قرائت فاتحه و اقامه دو رکعت نماز در محل زادگاه امام راحل، از اتاق محل ولادت ایشان و بیت پدری امام نیز بازدید کردند.

بخش دیگری از این سفر به دیدار با مردم اختصاص داشت؛ جایی که ده‌ها هزار نفر از مردم خمین در اجتماعی پرشور، میزبان رهبر شهید انقلاب شدند و ایشان نیز در سخنانی از خمین به عنوان «شهر حزب‌الله و انقلاب و زادگاه بزرگ‌ترین مرد دوران معاصر» یاد کردند.

اکنون با گذشت بیش از ۲۶ سال از آن روز تاریخی، بازخوانی تصاویر آرشیوی، روایت شاهدان و خاطرات مردم، فرصتی برای زنده نگه‌داشتن یاد این دیدار و مرور پیوند عمیق مردم خمین با تاریخ انقلاب اسلامی است.

سفری که برای مردم این دیار، تنها یک رویداد تاریخی نبود؛ خاطره‌ای ماندگار از حضور در زادگاه امام و دیدار با رهبر شهید انقلاب بود.