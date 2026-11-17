رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، بر ضرورت همکاری‌های مشترک برای مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز و تقویت امنیت غذایی سازگار با تغییرات اقلیمی تأکید کرد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط،زیست خبرگزاری صداوسیما؛ رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در حاشیه کنفرانس تغییر اقلیم (کاپ ۳۱)، با رایزنی با نماینده منطقه‌ای صندوق اقلیم سبز (GCF)، بر ضرورت همکاری‌های مشترک برای مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز و تقویت امنیت غذایی سازگار با تغییرات اقلیمی تأکید کرد.

دکتر رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، در نشست با نماینده منطقه‌ای صندوق اقلیم سبز، محور‌های استراتژیک همکاری با این نهاد بین‌المللی را بررسی نمود.

وی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز، حفاظت از آب و خاک در منابع طبیعی و مستثنیات زراعی و باغی و همچنین تقویت امنیت غذایی پایدار را از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این مذاکرات برشمرد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به راهبرد‌های ارائه شده به صندوق اقلیم سبز، اظهار داشت که ایران پیشنهاد اجرای طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز زاگرس را با رویکرد «تاب‌آوری اقلیمی، خنثی‌سازی تخریب سرزمین و احیای زیست‌بوم‌ها» ارائه کرده است.

وی افزود که این پیشنهاد از سوی نماینده صندوق مورد استقبال اولیه قرار گرفته است.

یکی از محور‌های کلیدی این نشست، مدیریت منابع مالی موجود در برنامه آمادگی (Readiness) ایران بود. دکتر افلاطونی با اعلام وجود حدود ۴ میلیون دلار منابع استفاده‌نشده در این برنامه برای دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷، تأکید کرد که این مبالغ می‌تواند با رعایت ضوابط صندوق، در جهت ظرفیت‌سازی، انجام مطالعات کارشناسی، توسعه برنامه‌های اقلیمی و آماده‌سازی اسناد مفهومی طرح‌ها به کار گرفته شود. وی همچنین با اشاره به محدودیت زمانی تا مارس یا آوریل ۲۰۲۷ برای ثبت و تأیید این برنامه، خواستار اقدام فوری دستگاه‌های مسئول برای استفاده مؤثر از این فرصت شد.

در ادامه این نشست، بر ضرورت همکاری با نهاد‌های اعتبارسنجی‌شده بین‌المللی نظیر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) و برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) جهت آماده‌سازی و اجرای دقیق طرح‌ها تأکید گردید. در پایان مذاکرات، طرفین بر ادامه گفت‌و‌گو‌های فنی، معرفی مسئول پیگیری ایران در تیم منطقه‌ای صندوق، اصلاح اطلاعات مرجع ملی کشور و تسریع در تدوین اسناد مفهومی طرح‌ها توافق کردند.