محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در نشست تخصصی با حضور مسئولان وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر، خواستار تعیین تکلیف فوری تخصیص سرانه، یکپارچه‌سازی پرداخت‌ها و تامین نیروی انسانی در ۶۴ شبکه نظام ارجاع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در دومین نشست تخصصی یکپارچه‌سازی پرداخت به ۶۴ شبکه نظام ارجاع، بر ضرورت گذار نظام سلامت از «درمان‌محوری» به سمت «پیشگیری و تشخیص زودهنگام» تاکید کرد. وی با اشاره به اینکه شناسایی به‌موقع بیماری‌هایی نظیر دیابت و فشار خون می‌تواند از هزینه‌های سنگین درمان و عوارض جبران‌ناپذیر جلوگیری کند، اجرای دقیق نظام ارجاع را راهبرد اصلی کاهش هزینه‌های نظام سلامت دانست.

معاون رئیس‌جمهور در این نشست با تاکید بر لزوم استقرار زیرساخت‌های انسانی، خواستار تامین فوری پزشکان، بهورزان و مراقبان سلامت در شبکه‌های بهداشت و درمان شد.

وی همچنین بر ضرورت شفافیت در تخصیص سرانه به استان‌ها و شهرها تاکید کرد و خواستار تشکیل کارگروهی بود که ظرف یک هفته، سازوکار اجرایی تخصیص منابع و قرارداد با بخش خصوصی را تدوین کند.

قائم‌پناه در پایان، اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و مشارکت بیمه‌های تکمیلی را از عوامل کلیدی موفقیت این طرح برشمرد.