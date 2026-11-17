به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی (رضوان‌الله تعالی علیه)، فقیه وارسته و مرجع عالیقدر جهان تشیع را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت وزیر امور خارجه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ *ارْجِعِی إِلَىٰ رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً»

رسولُ اللّه ِصلى الله علیه و آله: «مَوتُ العالِمِ ثُلمَةٌ فی الإسلامِ لا تُسَدُّ ما اختَلَفَ اللَّیلُ و النَّهارُ»

ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (رضوان‌الله تعالی علیه)، فقیه وارسته و مرجع عالیقدر جهان تشیع، ضایعه‌ای بزرگ برای حوزه‌های علمیه و جامعه دینی جهان اسلام است. آن فقیه عالی مقام و عالم ربانی، حیات علمی و معنوی خویش را در خدمت به ساحت دین، تعمیق و ترویج معارف مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) و پاسداری از میراث گران‌بهای تشیع سپری کرد.

سالیان متمادی مجاهدت در عرصه تدریس و تربیت شاگردان و پرورش عالمان و فاضلان حوزه‌های علمیه، در کنار اهتمام ویژه به صیانت از حریم ولایت و احیای شعائر دینی، به‌ویژه تعظیم و تکریم مقام شامخ حضرت صدیقه کبری، فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها)، سیمایی ماندگار از مجاهدت‌های علمی و معنوی ایشان در تاریخ مرجعیت شیعه ترسیم کرده است.

بی‌شک، ارتحال چنین شخصیت کم‌نظیری، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر در پیکره علمی و معنوی جهان تشیع و اندوهی عمیق برای ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) است. میراث علمی و معنوی آن مرجع عالیقدر، در اعتلای حوزه‌های علمیه، تحکیم مبانی فقاهت و نشر معارف اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، سرمایه‌ای ارزشمند برای نسل‌های آینده خواهد بود.

اینجانب، این مصیبت بزرگ را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن مرجع عالیقدر، عموم ملت شریف ایران و شیعیان جهان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، رحمت واسعه و علو درجات آن فقیه والامقام و حشر با اولیای الهی و خاندان عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) و برای بیت مکرم ایشان، شاگردان و عموم داغداران و سوگواران صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.