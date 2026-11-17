مدیرعامل شرکت ملی گاز با اشاره به شرایط ویژه تأمین گاز در کشور، بر ضرورت صرفه‌جویی ۱۰ تا ۲۰ درصدی در مصرف گاز در فصل سرد سال تأکید کرد و گفت: با اصلاح الگوی مصرف، می‌توان بدون آسیب به کیفیت زندگی مردم، بخشی از ناترازی گاز را مدیریت کرد.

سعید توکلی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه کارکنان صنعت گاز با تمام توان برای تأمین پایدار گاز و خدمت‌رسانی به مردم تلاش می‌کنند، از مردم خواست با توجه به شرایط کشور، در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند و پویش «۱۸ تا ۲۰ درجه» را جدی بگیرند.

وی با اشاره به همراهی مردم در آغاز برنامه‌های مدیریت مصرف افزود: نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از همکاری مشترکان دیده می‌شود، اما برای عبور مناسب از زمستان، تداوم این همراهی ضروری است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه در فصل سرد سال، سهم مصرف بخش خانگی و تجاری افزایش پیدا می‌کند، گفت: برای مدیریت شرایط، صرفه‌جویی ۱۰ تا ۲۰ درصدی در مصرف گاز هدف‌گذاری شده است و تحقق این میزان با اصلاح الگوی مصرف، بدون ایجاد اختلال در کیفیت زندگی مردم امکان‌پذیر است.

توکلی با اشاره به شدت بالای مصرف انرژی در کشور اظهار کرد: بررسی وضعیت مصرف انرژی در میان ۱۷۰ کشور نشان می‌دهد شدت مصرف انرژی در ایران در سطح بالایی قرار دارد و روند افزایشی آن نیز ادامه داشته است؛ بنابراین ظرفیت قابل توجهی برای کاهش مصرف وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف فقط به رفتار خانوار‌ها محدود نمی‌شود، افزود: بخشی از این موضوع به اصلاح رفتار مصرف‌کنندگان و بخشی دیگر به بهبود زیرساخت‌ها و اجرای دقیق‌تر مقررات مربوط است و همه بخش‌ها باید در این زمینه همکاری کنند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اقدامات نظارتی برای کنترل مصرف‌های غیرمتعارف گفت: با برخی مصرف‌کنندگان پرمصرف و افرادی که برخلاف مقررات عمل می‌کنند، برخورد قانونی شده است.

توکلی همچنین از آغاز اقدامات نظارتی از دستگاه‌های دولتی خبر داد و افزود: با تأکید و دستور رئیس‌جمهور و وزیر نفت، پایش مصرف گاز در دستگاه‌های دولتی انجام شده و در مواردی نیز اخطار‌هایی صادر و گاز برخی دستگاه‌ها و حتی بعضی وزارتخانه‌ها قطع شده است.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های دولتی نیز باید به مصوبات و دستورالعمل‌های مربوط به الگوی مصرف پایبند باشند و در عمل به مدیریت مصرف انرژی کمک کنند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در ادامه با اشاره به سهم بخش‌های مختلف از مصرف گاز کشور گفت: حدود ۳۰ تا ۳۳ درصد مصرف سالانه گاز به بخش صنعت اختصاص دارد و بخش‌های دیگر نیز سهم قابل توجهی از مصرف را به خود اختصاص می‌دهند؛ از این رو مدیریت مصرف باید در همه بخش‌ها دنبال شود.

توکلی با بیان اینکه صرفه‌جویی در مصرف گاز نیازمند مشارکت همگانی است، خاطرنشان کرد: تنها با همکاری مردم، دستگاه‌های اجرایی، صنایع و سایر بخش‌ها می‌توان مصرف انرژی را کاهش داد و شرایط تأمین گاز در فصل سرد سال را بهتر مدیریت کرد.