\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u062d\u0645\u062f \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u0622\u062a\u0634\u200c\u0633\u0648\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u0633\u0627\u062e\u062a\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0633\u0627\u062e\u062a \u062f\u0631 \u0645\u062c\u0627\u0648\u0631\u062a \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0646\u06cc\u06a9\u0627\u0646 \u063a\u0631\u0628\u060c \u0628\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u0628\u0631\u0648\u0632 \u062d\u0631\u06cc\u0642 \u062f\u0631 \u062f\u0648 \u0645\u062e\u0632\u0646 \u0633\u0648\u062e\u062a \u06af\u0627\u0632\u0648\u0626\u06cc\u0644 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f.\n\u0645\u062d\u0645\u062f \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0622\u062a\u0634 \u0628\u0647\u200c\u0637\u0648\u0631 \u06a9\u0627\u0645\u0644 \u0627\u0637\u0641\u0627 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0645\u062d\u06cc\u0637 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0645\u0646\u200c\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0647 \u067e\u06cc\u0645\u0627\u0646\u06a9\u0627\u0631 \u062a\u062d\u0648\u06cc\u0644 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0646\u06cc\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u062a\u0634\u200c\u0646\u0634\u0627\u0646\u06cc \u0646\u06cc\u0632 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0639\u0644\u062a \u0648\u0642\u0648\u0639 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.