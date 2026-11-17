فرمانده انتظامی مهدیشهر از دستگیری سه حفار غیرمجاز، کشف دستگاه گنج یاب و قطعاتی از اشیاء عتیقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ سیدجلال حسینی گفت: ماموران انتظامی پاسگاه فولادمحله با کنترل خودرو‌های عبوری به چند دستگاه وسیله نقلیه مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن‌ها را متوقف کردند.

وی افزود: پلیس در بازرسی خودرو‌ها یک دستگاه گنج یاب غیر مجاز به همراه تعدادی اشیا تاریخی و فرهنگی کشف کرد.

در این رابطه ۳ متهم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهدیشهر با بیان اینکه هرگونه حفاری برای به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی و حمل و نگهداری دستگاه‌های فلزیاب بدون مجوز‌های قانونی جرم محسوب می‌شود، تاکید کرد: پلیس با این گونه جرایم بدون اغماض و برابر قانون برخورد خواهد کرد و شهروندان می‌توانند هرگونه اطلاعات خود را با پلیس ۱۱۰ درمیان بگذارند.