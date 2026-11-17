مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی از کشف شواهد تازه باستان‌شناسی و عقب رفتن پیشینه تاریخی استان به چند هزار سال قبل خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صداوسیمای استان از کشف شواهد تازه باستان‌شناسی و عقب رفتن پیشینه تاریخی استان به چند هزار سال قبل خبر داد و گفت: خراسان جنوبی یکی از دو استان کشور است که طرح «گذر از مرزها» را اجرایی کرده است.

برآبادی افزود: به دلیل هم زمانی آغاز عملیات با جنگ، کاوش‌ها از مهر امسال در ارگ بهارستان آغاز شد و یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های آن، دستیابی به شواهدی است که نشان می‌دهد پیشینه مدنی و شهرنشینی بیرجند به دوره‌ای بسیار قدیمی‌تر از تصورات پیشین بازمی‌گردد.

وی گفت: این کاوش‌ها در فصل‌های بعدی و سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت تا اطلاعات دقیق‌تر و بیشتری از تاریخ و پیشینه شهر بیرجند به دست آید.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی همچنین از انجام کاوش‌های باستان‌شناسی در شهرستان سرایان، شهر آیسک و فردوس خبر داد و افزود: داده‌ها و یافته‌های ارزشمندی از این کاوش‌ها به دست آمده که نشان می‌دهد پیشینه تاریخی و تمدنی خراسان جنوبی چند هزار سال قدیمی‌تر از برآورد‌های پیشین است.

برآبادی با اشاره به دستاورد‌های سفر اخیر معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی به خراسان جنوبی گفت: در این سفر، با حضور مدیران کل گردشگری داخلی و خارجی، نشستی با فعالان گردشگری استان برگزار و ظرفیت‌ها و دغدغه‌های این حوزه، از جمله گردشگری کشاورزی، بررسی شد.

وی به توجه به ظرفیت گردشگری نجوم در خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: رونمایی از لوح ثبت آسمان تاریک سه قلعه از جمله برنامه‌های این سفر بود؛ ظرفیتی ارزشمند که تاکنون آن گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: توسعه گردشگری خارجی نیز از برنامه‌هایی بود که از سال گذشته و پس از برگزاری نمایشگاه ایران و افغانستان دنبال شد و رایزنی‌ها و دیدار‌های مختلفی در این زمینه انجام گرفت.

برآبادی با بیان اینکه طرح «گذر از مرزها» اواخر سال گذشته به ۱۵ استان مرزی کشور ابلاغ شد، گفت: تاکنون تنها دو استان، از جمله خراسان جنوبی، موفق به اجرای این طرح شده‌اند.

وی افزود: در همین چارچوب، یکی از شرکت‌های گردشگری استان موفق به دریافت مجوز ورود گردشگران خارجی شد و زمینه ورود ۵۰ گردشگر از کشور افغانستان فراهم آمد وهمچنین در سفر معاون گردشگری مقرر شد پنج شرکت دیگر استان نیز به این امکان مجهز شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی با اشاره به بازدید از روستای جهانی اصفهک گفت: در این بازدید، مقرر شد نشستی در وزارت میراث فرهنگی با حضور نمایندگان مربوط برای بررسی و رفع مشکلات زیرساختی این روستا برگزار شود.

برآبادی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری خراسان جنوبی در فصل پاییز افزود: پاییز فصل طلایی گردشگری خراسان جنوبی است؛ چراکه مناطق غربی و کویری استان در این فصل از شرایط آب وهوایی مناسب تری برای حضور گردشگران برخوردارند.

وی گفت: هم زمانی این فصل با برداشت و عرضه محصولات متنوع کشاورزی از جمله زعفران، زرشک، گل نرگس و خرما، فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری کشاورزی و برگزاری جشنواره‌های مرتبط فراهم کرده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی افزود: شناسایی این ظرفیت‌ها و پیگیری ثبت رویداد‌ها در فهرست گردشگری کشور در دستور کار قرار دارد و از آنجا که استمرار برگزاری، یکی از الزامات ثبت جشنواره‌هاست، تلاش می‌کنیم این رویداد‌ها به‌صورت مستمر برگزار شوند.

برآبادی همچنین از حضور یک دستگاه کمپر و کاروان گردشگری برای تولید محتوا و مستندسازی جشنواره‌ها و رویداد‌های کشاورزی استان خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره ویژه کودکان با عنوان «کاغذبادها» در فردوس گفت: این رویداد به ثبت رسیده است و در کنار جشنواره‌های کشاورزی، برگزاری رویداد‌های تخصصی در حوزه صنایع‌دستی نیز در برنامه‌های آینده استان قرار دارد.