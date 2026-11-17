نویسنده کتاب «مردی که می‌خواست زنده بماند» گفت: این اثر با روایت‌هایی کوتاه از زندگی و ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی شهید امیرعلی حاجی‌زاده، تلاش می‌کند یک فرمانده موفق، پرتلاش و امیدوار را به مخاطبان معرفی کند.



فائضه غفار حدادی، نویسنده کتاب «مردی که می‌خواست زنده بماند» در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: پیش از این، در کتاب «خط مقدم» به تاریخچه موشکی ایران و زندگی شهید حسن طهرانی‌مقدم پرداخته بودم و در جریان نگارش کتاب خط مقدم با نقش کلیدی شهید حاجی‌زاده در تأسیس و توسعه توانمندی موشکی ایران آشنا شدم.

وی گفت: زمینه نگارش کتاب خط مقدم سبب شد تا از سردار حاجی زاده بنویسم. قرار بود پژوهشی مفصل‌تر و کتابی جامع‌تر تدوین شود، اما با توجه به شرایط جنگ رمضان و دشواری دسترسی به برخی راویان، تصمیم گرفتیم با استفاده از اطلاعات و خاطرات گردآوری‌شده، کتابی موجز و کاربردی در اختیار مخاطبان قرار دهیم.

نویسنده کتاب افزود: پیگیری سردار سید مجید موسوی برای به سرانجام رسیدن این اثر انگیزه ما را برای تکمیل سریع‌تر کتاب و رساندن آن به سالگرد شهادت فرماندهان دوچندان کرد.

خانم غفار حدادی گفت: کتاب در دو بخش «که بود» و «چگونه بود» تنظیم شده است. روایت‌هایی کوتاه از دوران کودکی تا شهادت شهید حاجی زاده که در بخش نخست کتاب آمده و بخش دوم کتاب به ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی این شهید اختصاص دارد.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های قابل توجه شهید حاجی‌زاده که در روند نگارش کتاب متوجه آن شدم توجه عملی به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب بود.

خانم غفارحدادی گفت: مثلا پس از تأکید بر موضوع حفظ و قرائت قرآن، زمینه برگزاری کلاس‌های قرآنی در نیروی هوافضا را فراهم کردند و در موضوع فرزندآوری نیز با شناسایی موانع ازدواج نیروها، از جمله مسئله مسکن، پیگیری تأمین نیاز‌های آنان را در دستور کار قرار دادند.

این نویسنده با اشاره به دست‌اول بودن منابع کتاب گفت: شهید حاجی‌زاده از شخصیت‌های معاصر بودند به همین دلیل بخش عمده اطلاعات و اسناد این اثر از طریق مصاحبه با دوستان، همکاران، اعضای خانواده و حتی هم‌محلی‌های دوران کودکی ایشان گردآوری شده است. در واقع، تلاش کردیم خاطراتی را ثبت کنیم که پیش از این کمتر در قالب آثار مکتوب منتشر شده بودند.

خانم غفار حدادی افزود: کتاب «مردی که می‌خواست زنده بماند» یکی از چهار عنوان مجموعه «آسمان‌دارها» است؛ این مجموعه به زندگی فرماندهان شهید هوافضای سپاه می‌پردازد و در کنار شهید امیرعلی حاجی‌زاده، زندگی دیگر شهدای هوا فضای را نیز روایت می‌کند.

وی گفت: انتخاب چهار فرمانده در قالب یک مجموعه اتفاقی نیست؛ چراکه موفقیت نیروی هوافضا حاصل کار گروهی و نقش‌آفرینی بخش‌های مختلف بود. این شهدا هر کدام بخشی از یک مجموعه را شکل می‌دادند و مطالعه زندگی آنها در کنار یکدیگر، الگویی از فرماندهی موفق، تلاش مستمر، استقامت و مقاومت را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد.

نویسنده کتاب «مردی که می‌خواست زنده بماند» افزود: یکی از ویژگی‌های مشترک این فرماندهان، نگاه توحیدی به موفقیت بود. آنها دستاورد‌ها و تجهیزات پیشرفته را ابزار می‌دانستند و پیروزی نهایی را از جانب خداوند می‌دیدند.

فائضه غفارحدادی پیش از این کتاب‌های «مردی با آرزو‌های دوربرد»، «حوالی احمد»، «خط مقدم» و «بابای موشک ها» را به رشته تحریر درآورده است.