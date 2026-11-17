تعدادی از مهمانان اجلاس بین المللی تجلیل از خادمان و پیرغلامان حسینی؛ با خانواده شهیدان جهانگیر فتحی و میکائیل رضایی در ارومیه دیدار و به مقام شامخ آنها ادای احترام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیرغلامان و خادمان حسینی در قالب اجلاس بین المللی تجلیل از خادمان و پیرغلامان حسینی در منزل شهیدان جهانگیر فتحی و میکائیل رضایی حاضر شده و به مقام شامخ آنها ادای احترام کردند.

شهید میکائیل رضایی در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۶۲ در جزیره مجنون در عملیات خیبر به شهادت رسید و شهید جهانگیر فتحی نیز در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۶۰ در محل عملیاتی دارلک شهد شیرین شهادت را نوشید.