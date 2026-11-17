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روابط عمومی نیروی دریایی ارتش از آتشسوزی یک نفتکش متخلف دیگر در شرق تنگه هرمز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، ساعتی پیش، یک نفتکش متخلف که با خاموش کردن سامانههای ناوبری و بدون رعایت مقررات اعلامشده در محدوده ممنوعه شرق تنگه هرمز تردد میکرد، بر اثر برخورد با مین دریایی دچار آتشسوزی شد و بهشدت آسیب دید.
دوران یکهتازی و تحمیل اراده با زبان تهدید به پایان رسیده است؛ تنگه هرمز عرصه قانون و احترام متقابل و نیازمند هماهنگی با نیروهای مسلح است