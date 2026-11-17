به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره برق شهرستان باروق گفت: طرح تعویض کابل‌های فرسوده شبکه برق باروق در دو مرحله اجرا می شود؛ در مرحله نخست نزدیک به ۱۲/۵ کیلومتر و در مرحله دوم ۱۲ کیلومتر دیگر تعویض می شود.

مرادیان افزود: این طرح با هدف پایداری و اصلاح شبکه، جلوگیری از خاموشی‌های مکرر، جلوگیری از سرقت سیم و کابل اجرا می شود و در مراحل بعدی اجرای طرح در روستای‌های شهرستان در دستور کار این اداره است.