سرپرست وزارت نفت با تأکید بر اینکه تأمین بنزین، گازوئیل و دیگر فرآورده‌های نفتی با حداکثر توان در حال انجام است، گفت: مردم نگران تأمین سوخت نباشند و مشکلات احتمالی طرح‌های جدید نیز با دریافت بازخورد‌ها برطرف خواهد شد.

حمید بورد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به افزایش تولید بنزین در کشور نسبت به سال‌های گذشته اظهار کرد: در شرایط بسیار سخت، تولید بنزین به سطح مناسبی رسیده و حداکثر تلاش برای تأمین نیاز کشور انجام شده است.

وی با بیان اینکه طرح‌های جدید مدیریت مصرف سوخت با هدف صرفه‌جویی و جلوگیری از قاچاق اجرا می‌شوند، افزود: بخشی از سهمیه کارت‌های جایگاه با اجرای این طرح‌ها به سهمیه کارت‌های شخصی اضافه می‌شود.

سرپرست وزارت نفت با تأکید بر آزمایشی بودن این طرح‌ها گفت: هرجا در اجرای طرح‌ها ایراد یا مشکلی وجود داشته باشد، بازخورد مردم دریافت و اصلاحات لازم به‌تدریج انجام می‌شود.

بورد همکاری مردم را برای اجرای بهتر این طرح‌ها ضروری دانست و تأکید کرد: باید تلاش کنیم تولید را به مصرف نزدیک کنیم و در این مسیر، اصلاح اشکالات احتمالی و بررسی آنها در سطح دولت نیز دنبال خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه در فصل زمستان سهم مصرف بخش خانگی و تجاری افزایش پیدا می‌کند، گفت: برای مدیریت شرایط، صرفه‌جویی ۱۰ تا ۲۰ درصدی در مصرف گاز هدف‌گذاری شده است و تحقق این میزان صرفه‌جویی امکان‌پذیر است.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به ضرورت همراهی مردم در مدیریت مصرف گاز، از خانوار‌ها خواست با رعایت دستورالعمل‌های شرکت ملی گاز و پیوستن به پویش «۱۸ تا ۲۰ درجه»، دمای محیط منازل را در این محدوده تنظیم کنند.

وی تأکید کرد: صرفه‌جویی در مصرف گاز علاوه بر کمک به رفع کمبود احتمالی، می‌تواند به اقتصاد کشور نیز کمک کند و زمینه عبور بهتر از زمستان را فراهم سازد.