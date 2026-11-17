مدیرکل هواشناسی گیلان از خروج تدریجی سامانه سرد و بارشی از آسمان گیلان از عصر امروز خبر داد و گفت: هوای استان تا اوایل هفته آینده آفتابی است و دمای هوا ۵ تا ۱۰ درجه افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: عصر امروز، با تضعیف و خروج تدریجی سامانه سرد و بارشی از آسمان گیلان، ورود جریانات جنوبی و وزش باد گرم، از فردا تا یکشنبه آینده هوای استان آفتابی است و دمای هوا ۵ تا ۱۰ درجه افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه مه آلودگی هوا و بارش پراکنده باران در برخی مناطق، از پدیده جوی گیلان در این مدت است، افزود: دریای خزر از امروز تا عصر فردا با ارتفاع موج حداکثر ۲ و نیم متر، برای فعالیت‌های دریانوردی و صید نامناسب و از عصر فردا تا یکشنبه آینده مناسب پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به بیشترین دمای ثبت شده در شبانه روز گذشته در استان، ۱۷ درجه در لوشان و کمترین دما صفر درجه در منطقه اسب وونی تالش، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۱۲ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۹۵ درصد است.