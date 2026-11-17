به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون هماهنگ کننده سپاه سردشت گفت: نخستین کاروان راهیان نور دانش آموز این شهرستان عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

سرهنگ سید علی رکابدار با اشاره به آغاز برگزاری اردو‌ها و اعزام کاروان راهیان نور دانش‌آموزی به مناطق عملیاتی جنوب کشور، اظهار کرد: کاروان راهیان نور ۵۰ نفره در قالب یک اتوبوس از دانش آموزان دختر به مدت پنج روز از مناطق عملیاتی جنوب کشور، خرمشهر، آبادان، اروندکنار، فتح المبین و مناطق خوزستان بازدید می‌کنند.

وی افزود: دیدن مناطق جنگی بیش از پیش به شناخت اهداف و رشادت‌های شهدا کمک می‌کند.

معاون هماهنگ کننده سپاه سردشت بابیان اینکه تا پایان سال دو کاروان دیگر از دانش آموزان عازم این مناطق خواهند شد، گفت: هدف از اعزام کاروان راهیان نور تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و امام شهدا و شناخت معارف شهدا است