به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور به دور برگشت رسیده است و تیم فولاد مبارکه سپاهان پس از پشت‌سر گذاشتن دور رفت با دو پیروزی متوالی، جمعه ۲۹ آبان‌ماه از ساعت ۱۰:۰۰ در شیراز به مصاف نفت‌وگاز زاگرس جنوبی جهرم می‌رود؛ دیداری که می‌تواند گام دیگری برای شاگردان طالب نعمت‌پور در مسیر تثبیت صدرنشینی باشد.

سپاهان دور رفت را با نمایشی مقتدرانه آغاز کرد و در نخستین دیدار خود برابر نفت‌وگاز زاگرس جنوبی، با نتیجه هشت بر دو به پیروزی رسید.

فرنگی‌کاران طلایی‌پوش در ادامه نیز همین نتیجه را مقابل رعد پدافند کاشان تکرار کردند تا با ثبت دو پیروزی در دو مسابقه، دور رفت مرحله گروهی را با عملکردی موفق به پایان برسانند.

حالا در آغاز دور برگشت، سپاهان بار دیگر در برابر نفت‌وگاز زاگرس جنوبی قرار می‌گیرد؛ حریفی که طلایی‌پوشان شناخت خوبی از آن دارند و این بار در شیراز به‌دنبال تکرار برتری دیدار رفت و ادامه روند پیروزی‌های خود هستند.

شاگردان طالب نعمت‌پور در شرایطی پا به این میدان می‌گذارند که کسب نتیجه مطلوب در این مسابقه، علاوه‌بر تداوم روند موفقیت‌آمیز تیم، می‌تواند جایگاه سپاهان را در صدر جدول گروه مستحکم‌تر کند.