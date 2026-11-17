به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، افرادی که در زمان‌بندی قبلی موفق به ثبت اطلاعات خود در سامانه «دولت من» نشده‌اند، تا پایان امروز فرصت دارند بدون محدودیت در رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار، با مراجعه به این سامانه، فرم خوداظهاری را تکمیل و ثبت کنند.

این مهلت برای همه مشمولان جامانده در نظر گرفته شده است و متقاضیان برای ثبت اطلاعات خود نیازی به انتظار برای نوبت‌بندی بر اساس رقم پایانی کد ملی ندارند.

اطلاعات ثبت‌شده پس از راستی‌آزمایی، مبنای تصمیم‌گیری درباره میزان اعتبار کالابرگ خانوار‌ها خواهد بود.

در مهرماه امسال، بیش از ۱۸ میلیون خانوار مشمول افزایش اعتبار کالابرگ شدند؛ با این حال، حدود ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار سرپرست خانوار در مهلت تعیین‌شده موفق به ثبت خوداظهاری نشدند و اکنون تا پایان امروز برای تکمیل اطلاعات خود فرصت دارند.