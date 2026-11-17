مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان گفت: سه سایت جدید ارتباطی در روستا‌های برآفتاب علی‌عسگر خرم‌آباد و حیه و خیرآباد الیگودرز بهره‌برداری و دسترسی ۱۳۱ خانوار ساکن به اینترنت پرسرعت فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شهاب حیدری اظهار کرد: با بهره‌برداری از این سه سایت ارتباطی، پوشش شبکه تلفن همراه و دسترسی به اینترنت پرسرعت در این روستا‌ها ارتقا یافته و امکان استفاده ساکنان از خدمات الکترونیکی، آموزشی و سایر خدمات آنلاین فراهم شده است.

وی اظهار کرد: در مجموع ۴۷۸ نفر از ساکنان این مناطق با اعتبار ۲۴ میلیارد تومان به شبکه ارتباطی و اینترنت پرسرعت متصل شده‌اند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان افزود: سایت ارتباطی روستا‌های برآفتاب علی‌عسگر شهرستان خرم‌آباد با جمعیت ۱۶۴ نفر در قالب ۵۰ خانوار، حیه الیگودرز با جمعیت ۹۰ نفر در قالب ۲۷ خانوار و روستای خیرآباد این شهرستان با جمعیت ۲۳۳ نفر در قالب ۵۴ خانوار احداث و تجهیز شده است.

حیدری با اشاره به هزینه اجرای این طرح‌ها بیان کرد: برای احداث و تجهیز هر یک از این سایت‌ها هشت میلیارد تومان هزینه شده که از محل اعتبارات توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین شد.

وی با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی گفت: اجرای این طرح‌ها علاوه بر بهبود کیفیت تماس‌های تلفنی و دسترسی به اینترنت پرسرعت، زمینه استفاده ساکنان از خدمات دولت الکترونیک، ظرفیت‌های آموزشی و فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فضای مجازی را فراهم می‌کند.

حیدری ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در روستا‌های کوچک و دوردست با هدف تحقق عدالت ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال میان مناطق شهری و روستایی دنبال می‌شود و تلاش داریم با گسترش پوشش شبکه و ارتقای کیفیت خدمات، زمینه بهره‌مندی همه مناطق استان از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات فراهم شود.

لرستان سه هزار و ۴۰۰ روستا و آبادی دارد که از یک هزار و ۵۶۹ روستای دارای بیش از ۲۰ خانوار آن تاکنون حدود یک هزار و ۵۰۰ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شده است.