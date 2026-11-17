به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، صدای ارادت به سیدالشهدا(ع) این بار از دیار کردستان به مقصد ارومیه طنین‌انداز می‌شود.

پیرغلامان و مداحان حسینی استان امروز در مراسمی از صداوسیمای مرکز کردستان بدرقه شدند تا در همایش بین‌المللی پیرغلامان حسینی حضور یابند همایشی که از ۲۶ تا ۲۸ آبان‌ماه در ارومیه برگزار می‌شود.

پیرغلامان کسانی هستند که سالیان طولانی برای زنده نگه‌داشتن واقعه کربلا، ترویج فرهنگ عاشورا و برپایی مجالس عزاداری امام حسین(ع) تلاش کرده‌اند.

این رویداد بین‌المللی فرصتی برای معرفی پیشینه غنی آیین‌های عاشورایی و ارادت دیرینه مردم این دیار به خاندان عصمت و طهارت است.