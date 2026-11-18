به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در سمنان تیم فوتبال آریا سنگسر موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر مقابل تیم مقاومت سبزوار به برتری دست یابد. نیکان سمنان هم با همین نتیجه مقاومت سبزوار را برد.

در دامغان ، تیم آرمیکوی نوشهر ۲ بر یک از سد تیم براکوی دامغان گذشت .

در این دوره از مسابقات ۱۲ تیم در گروه دوم به صورت رفت و برگشت به رقابت می پردازند و در پایان تیم برتر این مسابقات به لیگ سوم صعود خواهد کرد.