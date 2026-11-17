مستند «غروب تشنه» با روایت جهان هنری محمد رسولی‌نژاد، سه‌شنبه۲۶ آبان از شبکه دو پخش می‌شود و شبکه ورزش نیز رقابت‌های فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا۲۰۲۶ را با حضور تیم ملی ایران به‌صورت زنده پوشش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بیست‌وپنجمین قسمت فصل سوم مجموعه مستند «دست‌آفریده‌ها» به جهان هنری استاد محمد رسولی‌نژاد، طراح و مجری مبلمان، می‌پردازد.

او در مجموعه «صندلی‌های حروف» گرافیک، خوشنویسی و هنر مبل‌سازی را به هم پیوند زده است.

رسولی‌نژاد این آثار را ترکیبی از حروف و صندلی می‌داند؛ ترکیبی که تجربه‌های سال‌ها تمرین خوشنویسی، شاگردی نزد پدر در کارگاه مبل‌سازی و تحصیل گرافیک را در خود جای داده است.

مجسمه‌های خطی او نیز در نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی، از جمله در گالری شیرین، به نمایش درآمده‌اند و «صندلی‌های حروف» او در کشور‌های مختلف عرضه شده‌اند.

مستند «غروب تشنه» به تهیه‌کنندگی داوود سماواتی‌یار و کارگردانی فرزاد حبیب‌زاده، سه‌شنبه۲۶ آبان حوالی ساعت۲۳:۳۰ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

بازپخش این مستند یکشنبه یکم آذر ساعت۱۵:۳۰ و دوشنبه دوم آذر ساعت۴ بامداد خواهد بود.

شبکه ورزش نیز رقابت‌های فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا۲۰۲۶ را که از۲۷ آبان تا۷ آذر در تایلند برگزار می‌شود، با حضور تیم ملی ایران در قالب برنامه زنده «مثبت ورزش» پوشش می‌دهد.

ملی‌پوشان ایران در گروه B با تیم‌های افغانستان، ویتنام و لبنان هم‌گروه هستند و در نخستین دیدار به مصاف افغانستان می‌روند.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با هدف دفاع از عنوان قهرمانی خود در این رقابت‌ها حضور دارد.