به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، مراسم پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید امروز در ورزشگاه آزادی برگزار شد و ۱۱۰ نهال توسط اهالی ورزش، قهرمانان رشته‌های مختلف از جمله کشتی، بوکس، بسکتبال، والیبال و... با حضور مدیرکل ورزش و جوانان تهران، رئیس ورزش بسیج ورزشکاران کشور، رئیس ورزش سپاه محمد رسول الله و جمعی از پیشکسوتان ورزش در کنار استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی با همت سپاه محمد رسول الله تهران کاشته شد.