مشاور و دستیار مقام معظم رهبری گفت: هشدار رهبر انقلاب درباره منطقه‌ای شدن جنگ، پیام روشنی از قدرت بازدارندگی ایران را به دشمن منتقل کرد و نشان داد تصمیم‌های ایران می‌تواند امنیت و معیشت قدرت‌های جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد مخبر، در رویداد ملی پیشرفت با تأکید بر ظرفیت‌های علمی، تخصصی و انسانی کشور گفت: هیچ مسئله‌ای در کشور وجود ندارد که به دست نیرو‌های جوان، نخبه و دلسوز حل نشود و بزرگ‌ترین مزیت ایران، برخورداری از همین سرمایه انسانی است.

مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب با اشاره به ضرورت شکل‌گیری زیست‌بومی متشکل از جریان دانشجویی، استادان دانشگاه، علما و نخبگان علمی اظهار کرد: این مجموعه‌ها هم به مسائل کشور اعتقاد و علاقه دارند و هم نسبت به آن حساس هستند. واقعیت این است که مشکلات کشور جز با کمک این نیرو‌ها حل نمی‌شود و اگر بستر همکاری آنان فراهم و موانع فعالیتشان برطرف شود، بخش زیادی از فرصت‌های تعطیل‌شده و معطل‌مانده کشور احیا خواهد شد.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان افزود: نمونه روشن آن، بخش‌های نظامی و دفاعی کشور است که با ورود نیرو‌های جوان و متخصص، توانمندی‌های ایران در طراحی و تولید تجهیزات دفاعی، پهپاد‌ها و موشک‌ها به شکل چشمگیری ارتقا یافته است.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با اشاره به تحولات جنگ ۱۲ روزه و نقش نیرو‌های جوان در تقویت توان دفاعی کشور تصریح کرد: کشوری که پیش‌تر با محدودیت‌ها و شرایط دشواری مواجه بود، امروز به پشتوانه جوانانی که در حوزه طراحی و ساخت تجهیزات دفاعی فعالیت می‌کنند، به قدرتی تبدیل شده که توانمندی‌های آن در برابر قدرت‌های بزرگ جهان آشکار شده است.

مخبر با اشاره به تحولات سیاسی و نظامی منطقه و مواضع رئیس‌جمهور آمریکا گفت: امروز رئیس‌جمهور آمریکا با وجود همه ادعا‌ها و هیمنه‌ای که برای خود قائل بود، به دنبال مذاکره است و هر روز به شکلی موضوع را مطرح می‌کند. جمهوری اسلامی ایران نیز در مقابل، با سربلندی و اقتدار مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی با یادآوری شرایط جنگ ۱۲ روزه و تصور دشمن درباره پایان سریع جنگ افزود: در آن مقطع، با هدف قرار دادن فرماندهان کشور تصور می‌کردند ظرف دو تا سه روز مسائل ایران تمام خواهد شد، اما یک جمله رهبر معظم انقلاب معادلات را تغییر داد، ایشان اعلام کردند در صورت ادامه جنگ، دامنه آن منطقه‌ای خواهد شد؛ پیامی که مفهوم بازدارندگی را به طرف مقابل منتقل کرد و محاسبات دشمن را تغییر داد.

مخبر با اشاره به تأثیر تحولات منطقه‌ای و محدودیت‌های اعمال‌شده بر تنگه‌های راهبردی بر معادلات جهانی گفت: این تحولات نشان داد که تصمیم‌ها و راهبرد‌های جمهوری اسلامی ایران می‌تواند بر امنیت، معیشت و زندگی روزمره کشور‌های مختلف تأثیر بگذارد و قدرت‌های جهانی را با واقعیت‌های جدیدی مواجه کند.

وی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: با وجود گرانی برخی کالا‌ها و مایحتاج عمومی، هیچ قلم کالایی در کشور وجود ندارد که در دسترس مردم نباشد. این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت زیرساختی کشور است؛ هرچند در کنار برخورداری از زیرساخت‌های سخت‌افزاری، در حوزه نرم‌افزاری، مدیریت و بهره‌وری با مشکلاتی روبه‌رو هستیم.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با تأکید بر ضرورت استفاده از دانش و تخصص دانشگاهیان برای حل مسائل کشور گفت: برای تأمین ۱۵ هزار مگاوات برق نباید به ساخت نیروگاه‌هایی بسنده کنیم که تنها برای دو ماه از سال و روزانه دو ساعت مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مسائل از جمله عرصه‌هایی است که می‌تواند زمینه فعالیت، نوآوری و خلق ثروت برای نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم کند.

مخبر با بیان اینکه مواجهه با موانع نباید به انفعال منجر شود، افزود: نیرو‌های متخصص باید برای حل مسائل کشور سماجت و پیگیری داشته باشند و در برابر موانع تسلیم نشوند. دستگاه‌های مسئول نیز موظفند برای رفع این موانع همکاری کنند.

وی با اشاره به ضعف بهره‌وری در کشور، طولانی‌بودن زمان اجرای پروژه‌ها و استفاده ناکافی از ظرفیت‌های موجود گفت: در بهره‌وری وضعیت مناسبی نداریم و در زمان اتمام پروژه‌ها نیز با مشکلات جدی مواجه هستیم. همچنین در استفاده از ظرفیت‌های کشور کوتاهی می‌شود؛ در حالی که این حوزه‌ها از مهم‌ترین عرصه‌های فعالیت استادان دانشگاه و نیرو‌های نخبه است.

مخبر با تأکید بر مسئولیت مجموعه‌های شکل‌گرفته به دستور رهبر شهید انقلاب در حمایت از نخبگان و دانشگاهیان گفت: ما موظفیم در کنار این نیرو‌ها باشیم، به آنان کمک کنیم و تا جایی که امکان دارد موانع پیش روی فعالیتشان را برطرف کنیم.

وی با اشاره به تحولات دفاعی کشور در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه گفت: مقایسه کیفیت عملکرد و توانمندی‌های کشور در این دو مقطع، نشان‌دهنده پیشرفت‌های قابل توجه است. همچنین در برابر هر اقدامی که با هدف آسیب‌زدن به ظرفیت‌های کشور انجام می‌شود، توان پاسخ و ایجاد معادلات بازدارنده شکل گرفته است؛ به‌گونه‌ای که طرف مقابل در هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشور با ملاحظات جدی مواجه است.

وی با اشاره به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در تحولات دفاعی اظهار کرد: پیش از جنگ، رژیم صهیونیستی حدود ۶۰۰ شرکت دانش‌بنیان خود را برای پشتیبانی از اقدامات خود بسیج کرده بود و بخش قابل توجهی از آسیب‌هایی که در جریان جنگ متوجه کشور شد، محصول فعالیت همین شرکت‌ها بود. این موضوع نشان می‌دهد که فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان تا چه اندازه در معادلات امنیتی و دفاعی جهان اثرگذارند.

مدیرعامل بنیاد ایران پیشرفته گفت: امروز نیز بخش مهمی از توانمندی‌هایی که کشور در اختیار دارد، حاصل تلاش همین نیرو‌های متخصص است. خداوند متعال به این جوانان نعمت علم، دین و علاقه به کشور عطا کرده و همه این ظرفیت‌ها باید در مسیر حل مسائل ایران به کار گرفته شود.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، نیرو‌های جوان، نخبه، باهوش، دلسوز و کارآمد را بزرگ‌ترین مزیت کشور دانست و تأکید کرد: این نیرو‌ها کلید حل مشکلات کشور هستند و باید برای به‌کارگیری توان آنان بسیج شد.

مخبر با اشاره به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان کشور گفت: بر اساس آماری که در این رویداد ارائه شد، کشور حدود ۱۱ هزار و ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان دارد که از میان آنها تنها دو تا سه هزار شرکت به‌صورت فعال در حال انجام فعالیت هستند. باید از تمام ظرفیت این مجموعه‌ها، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، ساختار‌های حقوقی ایجادشده و نیرو‌های جوانی که در آنها گرد هم آمده‌اند، استفاده کرد.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت جمعی برای حل مشکلات کشور افزود: اگر این ظرفیت‌ها به‌صورت منسجم به کار گرفته شوند، می‌توانند تحولات بزرگی در کشور ایجاد کنند.

همچنین در پایان این مراسم از پلتفرم ملی پیشرفت رونمایی شد.