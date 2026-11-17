زینب طهرانی مقدم فرزند شهید حسن طهرانی‌مقدم گفت: کتاب «مرد ابدی» روایتی مستند از زندگی شهید طهرانی مقدم و تاریخ شکل‌گیری صنعت موشکی ایران است. ادبیات و هنر می‌توانند ابعاد کمتر شناخته‌شده شخصیت‌هایی را به نسل جوان معرفی کنند که فراتر از زمان خود بودند.



فرزند شهید حسن طهرانی‌مقدم مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: شخصیت‌هایی مانند شهید طهرانی مقدم متعلق به زمان خودشان نیستند و فراتر از زمان زندگی می‌کنند، اما گاهی حجاب معاصرت باعث می‌شود به‌درستی شناخته نشوند یا تنها در یک بعد از شخصیتشان مورد توجه قرار بگیرند. شاید بسیاری از مردم شهید طهرانی‌مقدم را فقط به‌عنوان پدر موشکی ایران بشناسند، در حالی که هنر، ادبیات، کتاب و شعر می‌توانند ابعاد مختلف زندگی این شخصیت‌ها را به تصویر بکشند.

وی افزود: نسل جوان باید بداند جوانی که روزی بدون امکانات و پشتوانه مادی و معنوی مسیرش را آغاز کرد، چگونه توانست خودش را بسازد و دست افراد بسیاری را بگیرد. وقتی می‌بینیم جوانان دهه هشتادی از شهید طهرانی‌مقدم می‌گویند، یعنی با یک مکتب و جریان روبه‌رو هستیم و اصحاب رسانه و اهالی فرهنگ و ادبیات باید چنین شخصیت‌هایی را به جامعه معرفی کنند.

خانم زینب طهرانی‌مقدم گفت: فرهنگ‌های دیگر گاهی داشته‌های اندک خود را بزرگ جلوه می‌دهند، اما ما اسطوره‌هایی داریم که از معرفی و شناخت آنها غافل مانده‌ایم؛ معرفی این چهره‌ها یکی از رسالت‌های ادبیات است.

وی گفت: فیلم‌ها و مستند‌های متعددی درباره شهید طهرانی‌مقدم تولید شده، اما ویژگی این کتاب، مستند بودن آن است؛ اثری که جز حقیقت چیزی روایت نکرده است. «مرد ابدی» فقط داستان زندگی یک فرد نیست، بلکه روایت شکل‌گیری یک افتخار و قدرت برای ایران و تاریخچه صنعت موشکی کشور است.

فرزند شهید طهرانی‌مقدم گفت: برای من حسرت‌بار است که بعد از شهادت ایشان توانستم ابعاد بیشتری از شخصیتشان را بشناسم. پدرم اهل دیده‌شدن و شعار دادن درباره موفقیت‌هایش نبود و ما تازه پس از شهادتش با بخش‌های زیادی از زندگی و دستاورد‌های او آشنا شدیم.

وی گفت: من هم مثل یک جوان ایرانی با کلمات این کتاب همراه شدم؛ گاهی اشک ریختم، گاهی لبخند زدم و به کشورم ایران افتخار کردم.



مجموعه سه جلدی «مرد ابدی» به قلم معصومه سپهری سال 1403 در سی و پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب رونمایی شد.