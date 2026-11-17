مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول گفت: حکم قلع و قمع و آزادسازی حدود ۱۲ هکتار از اراضی زراعی و باغی تغییر کاربری شده غیرمجاز این شهرستان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده اظهار کرد: در جریان پایش‌های مستمر اراضی زراعی و باغی شهرستان توسط گشت یگان حفاظت این مدیریت، یک قطعه زمین زراعی به مساحت حدود ۱۲۰ هزار مترمربع (۱۲ هکتار) که به صورت غیرمجاز دستخوش تغییر کاربری شده بود، شناسایی شد.

وی افزود: افراد متخلف در این اراضی اقدام به دپوی شن و ماسه و مصالح ساختمانی، پی‌کنی، پی‌ریزی دیوارکشی و همچنین قطعه‌بندی و تفکیک زمین با خط‌کشی به استعداد ۲۰۰ قطعه کرده بودند که بلافاصله پس از شناسایی، با صدور اخطار‌های قانونی، توقف عملیات و دیوارنویسی در چندین نوبت به متخلفان تذکر داده شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده و در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، دستور مقتضی از سوی مقام محترم قضایی گرفته شد.

وی خاطرنشان کرد: با حضور کلیه نمایندگان ادارات عضو کارگروه برخورد سریع دستور قلع و قمع و تخریب ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در این اراضی اجرا شد و زمین مذکور به حالت اولیه بازگشت.