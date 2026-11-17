مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل از ثبت ۷۶۳۷ واقعه ولادت در استان طی هفت‌ماهه سال جاری خبر داد و گفت: میانگین سن مادران در ولادت‌های ثبت‌شده به ۲۹.۶۳ سال رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، وحید خلوصی مدیرکل ثبت احوال استان اظهار کرد: بر اساس آمار مرکز رصد جمعیت استان، طی هفت‌ماهه سال جاری۷۶۳۷ واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده است که از این تعداد، ۵۹۷۲ مورد در مناطق شهری و ۱۶۶۵ مورد در مناطق روستایی ثبت شده است.

وی با اشاره به ترکیب جنسیتی ولادت‌های ثبت‌شده افزود: ۴۱۶۴ نوزاد پسر و۳۴۷۳ نوزاد دختر در این مدت متولد شده‌اند که به ترتیب ۵۴.۵ و ۴۵.۵ درصد ولادت‌ها را شامل می‌شوند.

مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل با اشاره به توزیع سنی مادران بیان کرد: بیشترین تعداد ولادت‌های ثبت‌شده مربوط به مادران گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال با ۱۷۷۳ مورد بوده است.

خلوصی با بیان اینکه میانگین سن مادران در استان ۲۹.۶۳ سال گزارش شده است، تصریح کرد: این شاخص در مناطق شهری ۲۹.۹۵ سال و در مناطق روستایی ۲۸.۵۰ سال بوده که نشان‌دهنده بالاتر بودن میانگین سن مادران در مناطق شهری است.

وی در ادامه به آمار ولادت‌های چندقلویی اشاره کرد و گفت: در هفت‌ماهه سال جاری ۲۳۷ مورد دوقلوزایی، هشت مورد سه‌قلوزایی و یک مورد چهارقلوزایی در استان به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل افزود: مورد چهارقلوزایی ثبت‌شده مربوط به شهرستان نمین است که از موارد قابل توجه در آمار ولادت‌های چندقلویی استان به شمار می‌رود.

خلوصی با تشریح الگوی فرزندآوری خانواده‌های استان اظهار کرد: بر اساس آمار‌های موجود، ۴۱.۷۹ درصد مادران دارای یک فرزند، ۳۹.۷۸ درصد دارای دو فرزند، ۱۵.۰۲ درصد دارای سه فرزند و ۳.۳۹ درصد دارای چهار فرزند و بیشتر هستند.

وی خاطرنشان کرد: آمار‌های ثبت‌شده نشان می‌دهد بخش عمده مادران در استان دارای یک یا دو فرزند هستند و بررسی شاخص‌هایی همچون میانگین سن مادران، توزیع ولادت‌ها در مناطق شهری و روستایی و الگوی فرزندآوری می‌تواند در تحلیل تحولات جمعیتی و برنامه‌ریزی برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مؤثر باشد.