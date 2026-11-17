مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز از کشف ۴۰ هزار و ۵۱۵ لیتر نفت‌گاز قاچاق به صورت تجمیعی در عملیات‌های نظارتی این شرکت در ناحیه مرکزی اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون گفت: طبق آمار‌های واصله و انجام عملیات‌های نظارتی در منطقه اهواز، مجموعاً ۴۰ هزار و ۵۱۵ لیتر نفت‌گاز قاچاق در ناحیه مرکزی اهواز کشف و توقیف شد.

وی افزود: این آمار تجمیعی حاصل همکاری مستمر و پایش‌های میدانی مسؤلان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز و نیروی انتظامی در محدوده شهر اهواز است که منجر به شناسایی و ضبط چندین محموله غیرقانونی در بازه‌های زمانی مختلف شده است.

ایدون می‌گوید: همه مقادیر کشف‌شده طبق روال جهت بازگرداندن به چرخه رسمی توزیع، به تاسیسات انبار نفت نظامیه اهواز منتقل و در آنجا تخلیه شدند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز در پایان گفت: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۴۶۸ هزار و ۹۹۹ لیتر نفت‌گاز قاچاق کشف و در محل مخازن تاسیسات انبار نفت نظامیه اهواز تخلیه شده است.