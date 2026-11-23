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فرمانده انتظامی شهرستان سمنان از دستگیری سارقان ساختمانهای نیمه کاره با اعتراف به ۱۱ فقره سرقت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ عباس عرب گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از ساختمانهای نیمه کاره در شهر سمنان، ماموران کلانتری ۱۳ گلستان اقدامات تخصصی و فنی خود را آغاز کردند.
وی افزود:پلیس در بررسی دقیق خود سارق را در عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر کرد.
متهم که تبعه خارجی بود به همدستی با یکی از دوستان خود اعتراف کرد و سارق دیگر پرونده نیز شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ عرب از اعتراف متهمان به ۱۱ فقره سرقت از ساختمانهای نیمه کاره خبر داد و گفت: مالخر که از معتادان سابقه دار بود هم شناسایی و تعدادی اموال مسروقه از مخفیگاه وی کشف شد.
با تکمیل پرونده، متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند