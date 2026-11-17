معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران گفت: بسته جدید شامل محصولاتی با عناوین «مردی که تمام نمی‌شود»، «اتاق فرمان»، «مأموریت من»، «مشهور ناشناخته» و سایر عناوین مرتبط است که با تمرکز بر روایت حماسه‌های مقاومت، معرفی قهرمانان ملی و تبیین مسیر پیشرفت کشور طراحی شده‌اند تا در محیط‌های مدرسه و رویداد‌های تربیتی مورداستفاده قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدمحمدمهدی طه‌حسینی، معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل، از توزیع محصولات فرهنگی فصل سوم مجموعه «ایرانمون» در ۴۰۰ مدرسه و ۱۸ کانون فرهنگی این استان خبر داد.

بسته جدید شامل محصولاتی با عناوین «مردی که تمام نمی‌شود»، «اتاق فرمان»، «مأموریت من»، «مشهور ناشناخته» و سایر عناوین مرتبط است که با تمرکز بر روایت حماسه‌های مقاومت، معرفی قهرمانان ملی و تبیین مسیر پیشرفت کشور طراحی شده‌اند تا در محیط‌های مدرسه و رویداد‌های تربیتی مورداستفاده قرار گیرند.

طه‌حسینی با اشاره به ضرورت تقویت بنیه فکری دانش‌آموزان در مواجهه با چالش‌های روز اظهار کرد: «مجموعه «ایرانمون» که با همت معاونت پرورشی وزارت آموزش‌وپرورش تهیه شده، اکنون به فصل سوم رسیده است؛ در تولید محصولات این فصل تلاش شده تا به پرسش‌ها و دغدغه‌های ذهنی دانش‌آموزان، به‌ویژه در زمینه مقابله با روایت‌های معاندانه و تبیین رویداد‌های روز، پاسخ‌هایی آگاهانه و متناسب داده شود.»

وی با تشریح محتوای این مجموعه افزود: «بسته جدید شامل محصولاتی با عناوین «مردی که تمام نمی‌شود»، «اتاق فرمان»، «مأموریت من»، «مشهور ناشناخته» و سایر عناوین مرتبط است که با تمرکز بر روایت حماسه‌های مقاومت، معرفی قهرمانان ملی و تبیین مسیر پیشرفت کشور طراحی شده‌اند تا در محیط‌های مدرسه و رویداد‌های تربیتی مورداستفاده قرار گیرند.»

معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل، ضمن تأکید بر اهمیت استفاده اثربخش از این ابزار‌های تربیتی، خاطرنشان کرد: «مدیران مناطق آموزشی باید با برگزاری نشست‌های تخصصی، ضمن نظارت بر توزیع بهینه این محصولات، زمینه بهره‌برداری حداکثری و هدفمند از آنها را در مدارس فراهم سازند تا محتوای غنی این بسته‌ها به‌درستی به دانش‌آموزان منتقل شود.