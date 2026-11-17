بیست‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی فولاد، صنایع معدنی، فلزات غیرآهنی و صنایع و تجهیزات وابسته با عنوان «ایران متافو»، با مشارکت ۴۵۰ شرکت داخلی و خارجی از ۱۶ کشور جهان، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ این رویداد تخصصی از ۲۶ تا ۲۹ آبان‌ماه با هدف معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و آخرین دستاورد‌های صنعت فولاد، صنایع معدنی و متالورژی کشور برگزار می‌شود و میزبان تولیدکنندگان، صنعتگران، متخصصان و فعالان اقتصادی این حوزه است.

در بیست‌وسومین دوره نمایشگاه ایران متافو، ۴۲۰ شرکت داخلی و ۲۵ شرکت، نمایندگی و نام نشانِ ( برند) خارجی حضور دارند و تازه‌ترین محصولات، فناوری‌ها، تجهیزات، ماشین‌آلات، خطوط تولید و خدمات خود را به نمایش می گذارند.

شرکت‌های خارجی حاضر در این رویداد از کشور‌های سوئد، ایتالیا، فرانسه، فنلاند، اسپانیا، چین، ترکیه، سوئیس، آلمان، دانمارک، برزیل، انگلستان، روسیه، جمهوری چک، هند و ترکمنستان هستند که در کنار شرکت‌های ایرانی، زمینه مناسبی برای معرفی توانمندی‌ها، تبادل تجربیات و توسعه همکاری‌های صنعتی و تجاری فراهم کرده‌اند.

حضور گسترده صنایع مختلف در زنجیره تولید فولاد و متالورژی

این نمایشگاه طیف وسیعی از صنایع و فعالیت‌های مرتبط با زنجیره تولید و فرآوری فلزات از جمله آهن و فولاد، صنایع معدنی، فلزات غیرآهنی شامل مس، آلومینیوم و روی، ریخته‌گری، قالب‌سازی، ماشین‌کاری، آهنگری، عملیات حرارتی، مواد اولیه، دیرگداز‌ها و محصولات نسوز و تجهیزات و صنایع وابسته را در بر می‌گیرد.

توجه ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین

از ویژگی‌های قابل توجه این دوره از نمایشگاه، حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب و کار‌های نوپا (استارتاپی) و اختصاص یک سالن به‌صورت ویژه به این شرکت‌هاست. این مجموعه‌ها تازه‌ترین محصولات، فناوری‌ها و نوآوری‌های خود را در کنار دیگر مشارکت‌کنندگان ارائه می‌کنند.

همچنین در حاشیه برگزاری نمایشگاه، همایش‌ها، پنل‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی با هدف تبادل دانش، انتقال تجربیات و بررسی مسائل و چالش‌های روز صنعت متالورژی برگزار خواهد شد.

تکمیل ظرفیت سالن‌های نمایشگاهی از ماه‌ها قبل

عبدالکریم جلالی، رئیس ستاد اجرایی نمایشگاه، پیش‌تر با اشاره به استقبال شرکت‌ها از این رویداد گفته بود: با وجود شرایط دشوار حاکم بر کشور، استقبال قابل توجهی از نمایشگاه ایران متافو صورت گرفته است؛ به‌گونه‌ای که ظرفیت سالن‌های نمایشگاهی از ماه‌ها قبل تکمیل شده و به دلیل محدودیت فضای موجود، امکان اختصاص غرفه به برخی شرکت‌های متقاضی فراهم نشده است.

بیست‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی فولاد، صنایع معدنی، فلزات غیرآهنی و صنایع و تجهیزات وابسته «ایران متافو» از ۲۶ تا ۲۹ آبان‌ماه، هر روز از ساعت ۹ تا ۱۶ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران میزبان فعالان صنعت، تولیدکنندگان، متخصصان، کارشناسان و علاقه‌مندان خواهد بود.