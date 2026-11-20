فرمانده انتظامی شهرستان میامی از دستگیری ۲۲ معتاد و خرده فروش مواد مخدر در قالب اجرای طرح امنیت و آرامش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ سید مهدی موسوی گفت: طرح امنیت و آرامش در شهر با هدف افزایش احساس امنیت برای شهروندان و سالم سازی محیط از وجود سوداگران مرگ و معتادان پرخطر در شهرستان میامی اجرا شد.

وی افزود: این طرح به مدت یک هفته با بکارگیری کارکنان پلیس‌های تخصصی و رده‌های اجرایی با محوریت پلیس مبارزه با موادمخدر در نقاط آلوده شهرستان اجرا شد.

سرهنگ موسوی با بیان اینکه ماموران در این این طرح موفق شدند ۲۲ معتاد و خرده فروش مواد مخدر را دستگیر کنند، ادامه داد: پلیس از متهمان دستگیر شده در مجموع ۲ کیلو و ۱۰۵ گرم انواع مواد مخدر کشف کرد.