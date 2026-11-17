علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در پیامی ارتحال مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی را تسلیت گفت.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، متن پیام تسلیت علیرضا کاظمی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

با نهایت تأسف و تأثر، ارتحال عالم ربانی، فقیه وارسته و مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی موجب اندوه عمیق و تألم خاطر گردید.

آن عالم بزرگوار که عمر پربرکت خویش را در مسیر تفقه، تحقیق، ترویج معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) و تربیت شاگردان و عالمان حوزه‌های علمیه سپری کرد، با مجاهدت علمی و معنوی و پاسداری از حریم معارف دینی، نقشی ماندگار در اعتلای حوزه‌های علمیه و نشر علوم اسلامی ایفا نمود. بی‌تردید، آثار علمی و میراث ارزشمند ایشان، چراغ راه نسل‌های آینده در مسیر علم، معرفت و دینداری خواهد بود.

اینجانب، این ضایعه بزرگ را به محضر حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف)، رهبر فرزانه انقلاب، بیت مکرم ایشان، حوزه‌های علمیه، مراجع عظام تقلید، شاگردان آن مرجع فقید و ارادتمندان ایشان در جهان اسلام تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، علو درجات و رحمت واسعه الهی را برای آن عالم وارسته و صبر و اجر برای بازماندگان و سوگواران مسئلت دارم.

علیرضا کاظمی

وزیر آموزش‌وپرورش